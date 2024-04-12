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Горбанева (Угнивенко) Ирина Романович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Угнивенко Роман Филиппович

Мать: Угнивенко Матрона Петровна

Бракосочетание
04.05.1886

Муж: Горбанев Кирьян Аввакумович

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-160,зап-6
Рождение ребёнка
1890

Сын: Горбанев Александр Кирьянович

Отец ребёнка: Горбанев Кирьян Аввакумович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Горбанев Самсон Кирьянович

Отец ребёнка: Горбанев Кирьян Аввакумович

Рождение ребёнка
24.03.1912

Дочь: Мария Кирьяновна

Отец ребёнка: Горбанев Кирьян Аввакумович

Смерть
Неизвестно
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