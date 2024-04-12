Горбанев Самсон Кирьянович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Военная служба
14.03.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 294-й пехотный Березинский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Дата события 14.... Показать все
Бракосочетание
09.11.1918
Жена: Горбанева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1919
Сын: Горбанев Георгий Самсонович
Мать ребёнка: Горбанева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1921
Дочь: Евдокия Самсоновна
Мать ребёнка: Горбанева Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно