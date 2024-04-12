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Горбанев Самсон Кирьянович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Горбанев Кирьян Аввакумович

Мать: Горбанева Ирина Романович

Военная служба
14.03.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 294-й пехотный Березинский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Дата события 14.... Показать все
Бракосочетание
09.11.1918

Жена: Горбанева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1919

Сын: Горбанев Георгий Самсонович

Мать ребёнка: Горбанева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1921

Дочь: Евдокия Самсоновна

Мать ребёнка: Горбанева Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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