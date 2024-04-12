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Горбанев Кирьян Аввакумович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Горбанев Аввакум Григорьевич

Мать: ?

Бракосочетание
23.10.1883

Жена: Горбанева Мария Ивановна

Бракосочетание
04.05.1886

Жена: Горбанева Ирина Романович

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-160,зап-6
Рождение ребёнка
1890

Сын: Горбанев Александр Кирьянович

Мать ребёнка: Горбанева Ирина Романович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Горбанев Самсон Кирьянович

Мать ребёнка: Горбанева Ирина Романович

Рождение ребёнка
24.03.1912

Дочь: Мария Кирьяновна

Мать ребёнка: Горбанева Ирина Романович

Смерть
Неизвестно
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