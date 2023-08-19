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Горбанев Александр Кирьянович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Горбанев Кирьян Аввакумович

Мать: Горбанева Ирина Романович

Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Горбанев Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
22.11.1914

Дочь: Екатерина Александра

Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
24.12.1916

Сын: Горбанев Степан Александрович

Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
09.03.1919

Сын: Горбанев Александр Александрович

Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
15.02.1921

Сын: Горбанев Федор Александрович

Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Анастасия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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