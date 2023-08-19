Горбанев Александр Кирьянович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
24.10.1912
Сын: Горбанев Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
22.11.1914
Дочь: Екатерина Александра
Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
24.12.1916
Сын: Горбанев Степан Александрович
Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
09.03.1919
Сын: Горбанев Александр Александрович
Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
15.02.1921
Сын: Горбанев Федор Александрович
Мать ребёнка: Горбанева Анастасия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно