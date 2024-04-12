Горбанева Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
24.10.1912
Сын: Горбанев Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович
Рождение ребёнка
22.11.1914
Дочь: Екатерина Александра
Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович
Рождение ребёнка
24.12.1916
Сын: Горбанев Степан Александрович
Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович
Рождение ребёнка
09.03.1919
Сын: Горбанев Александр Александрович
Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович
Рождение ребёнка
15.02.1921
Сын: Горбанев Федор Александрович
Отец ребёнка: Горбанев Александр Кирьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно