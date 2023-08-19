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Угнивенко Зиновия

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Устиния Филипповна

Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Угнивенко Роман Филиппович

Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Андреевич

Смерть
Неизвестно
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