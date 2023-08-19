Угнивенко Зиновия
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Устиния Филипповна
Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Угнивенко Роман Филиппович
Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Угнивенко Иван Филиппович
Отец ребёнка: Угнивенко Филипп Андреевич
Смерть
Неизвестно