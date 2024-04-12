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Угнивенко Демьян Романович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.11.1873
Godparents:Криволукские крестьяне : Давида Васильевича Угнивенко жена Параскева Федоровна и унтнр.офицер Григорий Григорьевич Губарев
Рождение
01.11.1873

Отец: Угнивенко Роман Филиппович

Мать: Угнивенко Матрона Петровна

ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.Лист-34,зап-48
Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Угнивенко Иван Демьянович

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Ефимовна

Бракосочетание
До 1911

Жена: Угнивенко Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Угнивенко Владимир Демьянович

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Ефимовна

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-131,зап-30
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Параскева Демьяновна

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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