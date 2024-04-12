Угнивенко Демьян Романович
Место рождения
Дата рождения01.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.11.1873
Godparents:Криволукские крестьяне : Давида Васильевича Угнивенко жена Параскева Федоровна и унтнр.офицер Григорий Григорьевич Губарев
Рождение
01.11.1873
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.Лист-34,зап-48
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Угнивенко Иван Демьянович
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Ефимовна
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
14.07.1913
Сын: Угнивенко Владимир Демьянович
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Ефимовна
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-131,зап-30
Рождение ребёнка
13.10.1915
Дочь: Параскева Демьяновна
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Ефимовна
Смерть
Неизвестно