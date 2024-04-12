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Угнивенко Анастасия Ефимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Угнивенко Иван Демьянович

Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович

Бракосочетание
До 1911

Муж: Угнивенко Демьян Романович

Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Угнивенко Владимир Демьянович

Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-131,зап-30
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Параскева Демьяновна

Отец ребёнка: Угнивенко Демьян Романович

Смерть
Неизвестно
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