Угнивенко Иван Демьянович
Место рождения
Дата рождения07.05.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1911
Военная служба
15.11.1943
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
ЦАМО РФ оп-19,дело № 25
Награда
12.06.1968
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За боевые заслуги"
Награда
06.04.1985
МО СССР юбилейное награждение орден "Отечественной войны 1-й ст" . ЦАМО РФ , шк-58,ящ-45,дело № 79
Награда
06.04.1985
МО СССР Юбилейное награждение орден "Отечественной войны 2-ст" ,ЦАМО, шк-58,ящ-45,дело №79
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угнивенко Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно