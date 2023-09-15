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Угнивенко Иван Демьянович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

07.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1911

Отец: Угнивенко Демьян Романович

Мать: Угнивенко Анастасия Ефимовна

Военная служба
15.11.1943
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
ЦАМО РФ оп-19,дело № 25
Награда
12.06.1968
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За боевые заслуги"
Награда
06.04.1985
МО СССР юбилейное награждение орден "Отечественной войны 1-й ст" . ЦАМО РФ , шк-58,ящ-45,дело № 79
Награда
06.04.1985
МО СССР Юбилейное награждение орден "Отечественной войны 2-ст" ,ЦАМО, шк-58,ящ-45,дело №79
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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