Остроушко (Угнивенко) Акилина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко (Угнивенко) Акилина Романовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Угнивенко Роман Филиппович

Мать: Угнивенко Матрона Петровна

Бракосочетание
19.10.1880

Муж: Остроушко Кирилл Якимович

Рождение ребёнка
18.08.1881

Сын: Остроушко Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Остроушко Кирилл Якимович

Рождение ребёнка
10.12.1882

Сын: Остроушко Лука Кириллович

Отец ребёнка: Остроушко Кирилл Якимович

Рождение ребёнка
01.07.1885

Дочь: Мелания Кирилловна

Отец ребёнка: Остроушко Кирилл Якимович

Рождение ребёнка
27.10.1887

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Остроушко Кирилл Якимович

Смерть
Неизвестно
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