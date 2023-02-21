(Бабенкова (?)) Ефимия ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти10.11.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бабенков Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бабенков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Рождение ребёнка
24.03.1881
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Бабенкова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Анастсия Васильевна
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бабенков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабенков Василий
Смерть
10.11.1936