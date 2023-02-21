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(Бабенкова (?)) Ефимия ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

10.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бабенков Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бабенков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Рождение ребёнка
24.03.1881

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Бабенкова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анастсия Васильевна

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бабенков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бабенков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бабенков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенков Василий

Смерть
10.11.1936
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