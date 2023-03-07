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Бабенков Фёдор Васильевич

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Место рождения

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бабенков Василий

Мать: Ефимия ?

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Бабенков Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
12.10.1910

Дочь: Таисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенков Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Татьяна Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
вроде был предводителем эсеров
Смерть
1936
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