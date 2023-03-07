Бабенков Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Бабенков Василий
Мать: Ефимия ?
Рождение ребёнка
21.08.1903
Сын: Бабенков Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
12.10.1910
Дочь: Таисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенков Евгений Фёдорович
Мать ребёнка: Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Татьяна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Савельевна
Работа или профессия
Неизвестно
вроде был предводителем эсеров
Смерть
1936