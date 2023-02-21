(Брюханова (Бабенкова)) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабенков Фёдор Васильевич
Мать: Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брюханов Константин
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брюханов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брюханов Константин
Смерть
Неизвестно