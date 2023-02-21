(Брюханова (Бабенкова)) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Брюханова (Бабенкова)) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабенков Фёдор Васильевич

Мать: Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брюханов Константин

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брюханов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюханов Константин

Смерть
Неизвестно
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