(Бабенкова (Ханина)) Татьяна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1903
Сын: Бабенков Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1910
Дочь: Таисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенков Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно