(Бабенкова (Ханина)) Татьяна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабенкова (Ханина)) Татьяна Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Бабенков Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1910

Дочь: Таисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенков Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бабенков Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенков Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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