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(Бабенкова) Ефросинья Васильевна
(Бабенкова) Ефросинья Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1881
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бабенков Василий
Мать
(Бабенкова (?)) Ефимия ?
Около 1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец:
Бабенков Василий
Мать:
Ефимия ?
Смерть
Неизвестно
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