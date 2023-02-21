(Бабенкова) Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабенкова) Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Бабенков Василий

Мать: Ефимия ?

Смерть
Неизвестно
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