(Мальцева (Бабенкова)) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1881
Дата смерти04.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1881
Отец: Бабенков Василий
Мать: Ефимия ?
Рождение ребёнка
10.12.1905
Сын: Мальцев Степан Степанович
Отец ребёнка: Мальцев Степан Емельянович
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.09.1910
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Мальцев Степан Емельянович
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Евгения Степановна
Отец ребёнка: Мальцев Степан Емельянович
Рождение ребёнка
16.06.1919
Дочь: Антонина Степановна
Отец ребёнка: Мальцев Степан Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1951
Самара, Самара, Самарская область
Самара (Куйбышев)