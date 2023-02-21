(Мальцева (Бабенкова)) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мальцева (Бабенкова)) Матрена Васильевна

(Мальцева (Бабенкова)) Матрена Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1881

Дата смерти

04.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1881

Отец: Бабенков Василий

Мать: Ефимия ?

Рождение ребёнка
10.12.1905

Сын: Мальцев Степан Степанович

Отец ребёнка: Мальцев Степан Емельянович

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.09.1910

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Мальцев Степан Емельянович

Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Евгения Степановна

Отец ребёнка: Мальцев Степан Емельянович

Рождение ребёнка
16.06.1919

Дочь: Антонина Степановна

Отец ребёнка: Мальцев Степан Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Степан Емельянович

Смерть
04.08.1951
Самара, Самара, Самарская область
Самара (Куйбышев)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close