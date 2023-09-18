Журихина Акулина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти09.08.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Комоедова Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Журихин Сергей Терентьевич
Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1871 ст.
Дочь: Карпакова Ольга Терентьевна
Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.
Сын: Журихин Никифор Терентьевич
Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.
Дочь: Журихина Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1901 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд