Журихина Акулина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина Акулина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

09.08.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Комоедова Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Журихин Сергей Терентьевич

Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1871 ст.

Дочь: Карпакова Ольга Терентьевна

Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.

Сын: Журихин Никифор Терентьевич

Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.

Дочь: Журихина Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Журихин Терентий Яковлевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журихин Терентий Яковлевич

Смерть
09.08.1901 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
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