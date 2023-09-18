Журихин Терентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихин Терентий Яковлевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

15.11.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Комоедова Александра Терентьевна

Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Журихин Сергей Терентьевич

Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1871 ст.

Дочь: Карпакова Ольга Терентьевна

Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.

Сын: Журихин Никифор Терентьевич

Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.

Дочь: Журихина Елена Терентьевна

Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журихина Акулина Кондратьевна

Смерть
15.11.1885 ст.
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