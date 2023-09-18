Журихин Терентий Яковлевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти15.11.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Комоедова Александра Терентьевна
Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Журихин Сергей Терентьевич
Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1871 ст.
Дочь: Карпакова Ольга Терентьевна
Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.
Сын: Журихин Никифор Терентьевич
Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.
Дочь: Журихина Елена Терентьевна
Мать ребёнка: Журихина Акулина Кондратьевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1885 ст.