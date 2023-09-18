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Журихин Сергей Терентьевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Журихин Терентий Яковлевич

Мать: Журихина Акулина Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1890 ст.

Жена: Журихина Наталья Назаровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.

Дочь: Слесарева Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Журихина Наталья Назаровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.

Сын: Журихин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Журихина Наталья Назаровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.

Сын: Журихин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Журихина Наталья Назаровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.

Дочь: Журихина Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Журихина Наталья Назаровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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