Журихин Сергей Терентьевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1890 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.
Дочь: Слесарева Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Журихина Наталья Назаровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.
Сын: Журихин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Журихина Наталья Назаровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.
Мать ребёнка: Журихина Наталья Назаровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.
Дочь: Журихина Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Журихина Наталья Назаровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно