Журихина (Завилейская) Наталья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина (Завилейская) Наталья Назаровна

Место рождения

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Завилейский Назар Аникеевич

Мать: Завилейская Евдокия Михайловна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1890 ст.

Муж: Журихин Сергей Терентьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.

Дочь: Слесарева Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Журихин Сергей Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.

Сын: Журихин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Журихин Сергей Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.

Сын: Журихин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Журихин Сергей Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.

Дочь: Журихина Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Журихин Сергей Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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