Журихина (Завилейская) Наталья Назаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
17.01.1890 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.
Дочь: Слесарева Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Журихин Сергей Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.
Сын: Журихин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Журихин Сергей Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.
Отец ребёнка: Журихин Сергей Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.
Дочь: Журихина Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Журихин Сергей Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно