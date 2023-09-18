Слесарева (Журихина) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарева (Журихина) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.10.1890 ст.

Дата смерти

10.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1890 ст.

Отец: Журихин Сергей Терентьевич

Мать: Журихина Наталья Назаровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1912 ст.

Муж: Слесарев Сидор Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.06.1913 ст.

Дочь: Зарембо Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Слесарев Сидор Васильевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.09.1978
Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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