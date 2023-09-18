Слесарева (Журихина) Прасковья Сергеевна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения24.10.1890 ст.
Дата смерти10.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1890 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1912 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.06.1913 ст.
Дочь: Зарембо Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Слесарев Сидор Васильевич
Смерть
10.09.1978