Карпакова (Журихина) Ольга Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпакова (Журихина) Ольга Терентьевна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.07.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Муж: Карпаков Пётр Алексеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1892 ст.

Дочь: Карпакова Федосья Петровна

Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1895 ст.

Сын: Карпаков Георгий Петрович

Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1898 ст.

Сын: Карпаков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1901 ст.

Сын: Карпаков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.

Дочь: Карпакова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1906 ст.

Сын: Карпаков Степан Петрович

Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1911 ст.

Сын: Карпаков Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Дочь: Карпакова Зиновья Петровна

Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно