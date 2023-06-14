Карпакова (Журихина) Ольга Терентьевна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения06.07.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
06.07.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1892 ст.
Дочь: Карпакова Федосья Петровна
Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
03.11.1895 ст.
Сын: Карпаков Георгий Петрович
Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
08.07.1898 ст.
Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.07.1901 ст.
Сын: Карпаков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.
Дочь: Карпакова Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
08.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.05.1911 ст.
Сын: Карпаков Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Дочь: Карпакова Зиновья Петровна
Отец ребёнка: Карпаков Пётр Алексеевич
Смерть
Неизвестно