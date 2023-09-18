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Журихин Никифор Терентьевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

08.02.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1874 ст.

Отец: Журихин Терентий Яковлевич

Мать: Журихина Акулина Кондратьевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.06.1902 ст.

Жена: Журихина Мария Александровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1903 ст.

Сын: Журихин Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.

Дочь: Журихина Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.

Сын: Журихин Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1910 ст.

Дочь: Журихина Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1913 ст.

Дочь: Журихина Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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