Журихин Никифор Терентьевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения08.02.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1874 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.06.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1903 ст.
Сын: Журихин Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.
Дочь: Журихина Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.
Сын: Журихин Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1910 ст.
Дочь: Журихина Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1913 ст.
Дочь: Журихина Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Журихина Мария Александровна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно