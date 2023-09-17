Журихина (Завилейская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина (Завилейская) Мария Александровна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

07.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1885 ст.

Отец: Завилейский Александр Дмитриевич

Мать: Завилейская Дарья Трофимовна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.06.1902 ст.

Муж: Журихин Никифор Терентьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1903 ст.

Сын: Журихин Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.

Дочь: Журихина Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.

Сын: Журихин Трофим Никифорович

Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1910 ст.

Дочь: Журихина Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1913 ст.

Дочь: Журихина Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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