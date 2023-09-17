Журихина (Завилейская) Мария Александровна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения07.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1885 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.06.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1903 ст.
Сын: Журихин Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.
Дочь: Журихина Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.
Сын: Журихин Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1910 ст.
Дочь: Журихина Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1913 ст.
Дочь: Журихина Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Журихин Никифор Терентьевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно