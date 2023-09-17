Завилейская Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завилейская Дарья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.

Дочь: Горбунова Фёкла Александровна

Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1874 ст.

Сын: Завилейский Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1877 ст.

Сын: Завилейский Парфён Александрович

Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1879 ст.

Дочь: Завилейская Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.

Сын: Завилейский Илья Александрович

Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1885 ст.

Дочь: Журихина Мария Александровна

Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завилейский Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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