Завилейская Дарья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.
Дочь: Горбунова Фёкла Александровна
Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1874 ст.
Сын: Завилейский Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1877 ст.
Сын: Завилейский Парфён Александрович
Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1879 ст.
Дочь: Завилейская Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.
Сын: Завилейский Илья Александрович
Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1885 ст.
Дочь: Журихина Мария Александровна
Отец ребёнка: Завилейский Александр Дмитриевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно