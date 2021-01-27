Боков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1927
Дата смерти27.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927
Отец: Боков Михаил Федорович
Мать: Бокова Домна Акакиевна
Рождение ребёнка
03.01.1953
Дочь: Бокова Наталия Александровна
Мать ребёнка: Бокова Римма Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1968
Дочь: Валиуллина Вера Александровна
Мать ребёнка: Бокова Римма Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Римма Ивановна
Смерть
27.01.2021