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Боков Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1927

Дата смерти

27.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927

Отец: Боков Михаил Федорович

Мать: Бокова Домна Акакиевна

Рождение ребёнка
03.01.1953

Дочь: Бокова Наталия Александровна

Мать ребёнка: Бокова Римма Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1968

Дочь: Валиуллина Вера Александровна

Мать ребёнка: Бокова Римма Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Римма Ивановна

Смерть
27.01.2021
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