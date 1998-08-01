Бокова (Акименко) Домна Акакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Акименко) Домна Акакиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1904

Дата смерти

01.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1904

Отец: Акименко Акакий

Мать: Астрохишко - Акименко Евдакия Акимовна

Рождение ребёнка
12.01.1925

Сын: Боков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович

Рождение ребёнка
11.03.1927

Сын: Боков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Захарченко Вера Михайловна

Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович

Рождение ребёнка
22.04.1931

Дочь: Соколова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович

Рождение ребёнка
13.11.1944

Сын: Боков Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Михаил Федорович

Смерть
01.08.1998
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