Бокова (Акименко) Домна Акакиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1904
Дата смерти01.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1904
Рождение ребёнка
12.01.1925
Сын: Боков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
11.03.1927
Сын: Боков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Захарченко Вера Михайловна
Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
22.04.1931
Дочь: Соколова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1944
Отец ребёнка: Боков Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1998