Бокова (Колесникова) Римма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокова (Колесникова) Римма Ивановна

Бокова (Колесникова) Римма Ивановна

avatar

Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

19.06.1930

Дата смерти

04.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1930

Отец: Колесников Иван Иванович

Мать: Колесникова Матрена Павловна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.01.1953

Дочь: Бокова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Боков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1968

Дочь: Валиуллина Вера Александровна

Отец ребёнка: Боков Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Александр Михайлович

Смерть
04.02.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close