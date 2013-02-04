Бокова (Колесникова) Римма Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.06.1930
Дата смерти04.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1930
Рождение ребёнка
03.01.1953
Дочь: Бокова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Боков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1968
Дочь: Валиуллина Вера Александровна
Отец ребёнка: Боков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.2013