Валиуллина (Бокова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1968
Отец: Боков Александр Михайлович
Мать: Бокова Римма Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиуллин Артур Амерзянович
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно