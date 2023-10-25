Валиуллина (Бокова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина (Бокова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1968

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1970 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1968

Отец: Боков Александр Михайлович

Мать: Бокова Римма Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиуллин Артур Амерзянович

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Артур Амерзянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Артур Амерзянович

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