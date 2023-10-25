Боков Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1903
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1903
Отец: Боков Федор
Рождение ребёнка
12.01.1925
Сын: Боков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна
Рождение ребёнка
11.03.1927
Сын: Боков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Захарченко Вера Михайловна
Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна
Рождение ребёнка
22.04.1931
Дочь: Соколова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна
Рождение ребёнка
13.11.1944
Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Домна Акакиевна
Смерть
1977