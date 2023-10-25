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Боков Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1903

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1903

Отец: Боков Федор

Мать: Бокова Нианила Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1925

Сын: Боков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна

Рождение ребёнка
11.03.1927

Сын: Боков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Захарченко Вера Михайловна

Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна

Рождение ребёнка
22.04.1931

Дочь: Соколова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна

Рождение ребёнка
13.11.1944

Сын: Боков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Бокова Домна Акакиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Домна Акакиевна

Смерть
1977
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