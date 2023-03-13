Подрядова (Грызлова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова (Грызлова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Грызловъ Степанъ

Мать: Грызлова Ирина

Бракосочетание
11.01.1859

Муж: Подрядовъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Коткова Анна

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій

Рождение ребёнка
15.12.1869

Дочь: Кравченко Анастасія

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Шорохова Марѳа

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Подрядовъ Семенъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорохова Анна

Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій

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