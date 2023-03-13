Подрядова (Грызлова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Грызловъ Степанъ
Мать: Грызлова Ирина
Бракосочетание
11.01.1859
Муж: Подрядовъ Григорій
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Коткова Анна
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій
Рождение ребёнка
15.12.1869
Дочь: Кравченко Анастасія
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Шорохова Марѳа
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій
Рождение ребёнка
1874
Сын: Подрядовъ Семенъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорохова Анна
Отец ребёнка: Подрядовъ Григорій