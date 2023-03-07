Грызловъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Грызловъ Матвей
Мать: Грызлова Домна
Бракосочетание
?.01.1838
Жена: Грызлова Ирина
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Подрядова Ирина
Мать ребёнка: Грызлова Ирина
Рождение ребёнка
07.04.1843
Дочь: Хиония
Мать ребёнка: Грызлова Ирина
Рождение ребёнка
02.12.1844
Сын: Грызловъ Николай
Мать ребёнка: Грызлова Ирина