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Грызловъ Степанъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Грызловъ Матвей

Мать: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1838

Жена: Грызлова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Подрядова Ирина

Мать ребёнка: Грызлова Ирина

Рождение ребёнка
07.04.1843

Дочь: Хиония

Мать ребёнка: Грызлова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1844

Сын: Грызловъ Николай

Мать ребёнка: Грызлова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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