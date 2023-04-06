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Грызловъ Матвей

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

08.02.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Грызловъ Матвей

Мать: Грызлова Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1808

Дочь: Матюнкова Маремьяна

Мать ребёнка: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Грызловъ Федоръ

Мать ребёнка: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1813

Сын: Грызловъ Макаръ

Мать ребёнка: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1814

Сын: Грызловъ Филипъ

Мать ребёнка: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1817

Дочь: Грызлова Матрена

Мать ребёнка: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Грызловъ Степанъ

Мать ребёнка: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1821

Дочь: Коткова Анастасия

Мать ребёнка: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гаврилова Татьяна

Мать ребёнка: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грызлова Домна

Смерть
08.02.1844
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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