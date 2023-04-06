Грызловъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти08.02.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Грызловъ Матвей
Мать: Грызлова Агрофена
Рождение ребёнка
09.02.1808
Дочь: Матюнкова Маремьяна
Мать ребёнка: Грызлова Домна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Грызловъ Федоръ
Мать ребёнка: Грызлова Домна
Рождение ребёнка
19.01.1813
Сын: Грызловъ Макаръ
Мать ребёнка: Грызлова Домна
Рождение ребёнка
11.10.1814
Сын: Грызловъ Филипъ
Мать ребёнка: Грызлова Домна
Рождение ребёнка
25.03.1817
Дочь: Грызлова Матрена
Мать ребёнка: Грызлова Домна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Грызловъ Степанъ
Мать ребёнка: Грызлова Домна
Рождение ребёнка
27.10.1821
Дочь: Коткова Анастасия
Мать ребёнка: Грызлова Домна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гаврилова Татьяна
Мать ребёнка: Грызлова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грызлова Домна
Смерть
08.02.1844
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан