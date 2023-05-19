Грызлова (Билетова) Домна
Место рождения
Дата рождения1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Билетовъ Алексей
Мать: $42
Рождение ребёнка
09.02.1808
Дочь: Матюнкова Маремьяна
Отец ребёнка: Грызловъ Матвей
Рождение ребёнка
1811
Сын: Грызловъ Федоръ
Отец ребёнка: Грызловъ Матвей
Рождение ребёнка
19.01.1813
Сын: Грызловъ Макаръ
Отец ребёнка: Грызловъ Матвей
Рождение ребёнка
11.10.1814
Сын: Грызловъ Филипъ
Отец ребёнка: Грызловъ Матвей
Рождение ребёнка
25.03.1817
Дочь: Грызлова Матрена
Отец ребёнка: Грызловъ Матвей
Рождение ребёнка
1819
Сын: Грызловъ Степанъ
Отец ребёнка: Грызловъ Матвей
Рождение ребёнка
27.10.1821
Дочь: Коткова Анастасия
Отец ребёнка: Грызловъ Матвей
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гаврилова Татьяна
Отец ребёнка: Грызловъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грызловъ Матвей