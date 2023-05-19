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Грызлова (Билетова) Домна

Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Билетовъ Алексей

Мать: $42

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.02.1808

Дочь: Матюнкова Маремьяна

Отец ребёнка: Грызловъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Грызловъ Федоръ

Отец ребёнка: Грызловъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1813

Сын: Грызловъ Макаръ

Отец ребёнка: Грызловъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1814

Сын: Грызловъ Филипъ

Отец ребёнка: Грызловъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1817

Дочь: Грызлова Матрена

Отец ребёнка: Грызловъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Грызловъ Степанъ

Отец ребёнка: Грызловъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1821

Дочь: Коткова Анастасия

Отец ребёнка: Грызловъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гаврилова Татьяна

Отец ребёнка: Грызловъ Матвей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грызловъ Матвей

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