Грызлова (Трофимова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Трофимова) Ирина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.05.1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1817

Отец: Климъ Трофимовъ

Мать: Трофимова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1838

Муж: Грызловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Подрядова Ирина

Отец ребёнка: Грызловъ Степанъ

Рождение ребёнка
07.04.1843

Дочь: Хиония

Отец ребёнка: Грызловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1844

Сын: Грызловъ Николай

Отец ребёнка: Грызловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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