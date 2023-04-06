Грызлова (Трофимова) Ирина
Место рождения
Дата рождения05.05.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1817
Отец: Климъ Трофимовъ
Мать: Трофимова Дарья
Бракосочетание
?.01.1838
Муж: Грызловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Подрядова Ирина
Отец ребёнка: Грызловъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.04.1843
Дочь: Хиония
Отец ребёнка: Грызловъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.12.1844
Сын: Грызловъ Николай
Отец ребёнка: Грызловъ Степанъ