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Климъ Трофимовъ

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Место рождения

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

20.03.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Трубинъ Трофимъ

Мать: Трубина Федосья

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Власова Марья

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Климовъ Александръ

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1800

Дочь: Плеханова Прасковья

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1805

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Комлева Елена

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Климовъ Осипъ

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Климовъ Николай

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1817

Дочь: Грызлова Ирина

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Трофимова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Дарья

Смерть
20.03.1853
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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