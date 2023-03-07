Климъ Трофимовъ
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти20.03.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Трубинъ Трофимъ
Мать: Трубина Федосья
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Власова Марья
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
1797
Сын: Климовъ Александръ
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
15.10.1800
Дочь: Плеханова Прасковья
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
22.01.1805
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Комлева Елена
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Климовъ Осипъ
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Климовъ Николай
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
05.05.1817
Дочь: Грызлова Ирина
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Трофимова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Дарья
Смерть
20.03.1853