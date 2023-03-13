Трубина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1794
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Трофимовъ Степанъ
Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Климъ Трофимовъ
Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трубинъ Ионъ
Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бекешовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бекешовъ Аника
Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лаптева-Мухина-? Вавилова Матрена
Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубинъ Трофимъ
Смерть
1794