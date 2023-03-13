Трубина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубина Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Трофимовъ Степанъ

Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Климъ Трофимовъ

Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Трубинъ Ионъ

Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бекешовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бекешовъ Аника

Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лаптева-Мухина-? Вавилова Матрена

Отец ребёнка: Трубинъ Трофимъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубинъ Трофимъ

Смерть
1794
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