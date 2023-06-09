Кравченко (Подрядова) Анастасія
Место рождения
Дата рождения15.12.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1869
Отец: Подрядовъ Григорій
Мать: Подрядова Ирина
Бракосочетание
07.02.1899
Муж: Кравченко Матвей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1899
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
17.03.1902
Сын: Кравченко Алексей
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
09.04.1903
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1905
Сын: Кравченко Кириллъ
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
12.11.1906
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Кравченко Кириллъ
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
05.12.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
10.02.1911
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Кравченко Матвей