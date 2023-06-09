Кравченко (Подрядова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко (Подрядова) Анастасія

Кравченко (Подрядова) Анастасія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.12.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1869

Отец: Подрядовъ Григорій

Мать: Подрядова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1899

Муж: Кравченко Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1899

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1902

Сын: Кравченко Алексей

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Лазарево, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1905

Сын: Кравченко Кириллъ

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1906

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Кравченко Кириллъ

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1911

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан