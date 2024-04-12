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Фрол Игнатов

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Около 1693 г.р.

Жена

1724 г.р.

Дети

Около 1749 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Конон Игнатов

Мать: Евдокия Герасимова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Фекла Фролова

Мать ребёнка: Ксения Авдеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Иван Фролов

Мать ребёнка: Ксения Авдеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Тимофей Фролов

Мать ребёнка: Ксения Авдеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Иев Фролов

Мать ребёнка: Ксения Авдеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фролова

Мать ребёнка: Ксения Авдеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Авдеева

Смерть
После 1763
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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