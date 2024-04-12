Фрол Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Конон Игнатов
Мать: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Фекла Фролова
Мать ребёнка: Ксения Авдеева
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Иван Фролов
Мать ребёнка: Ксения Авдеева
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Тимофей Фролов
Мать ребёнка: Ксения Авдеева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Иев Фролов
Мать ребёнка: Ксения Авдеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Фролова
Мать ребёнка: Ксения Авдеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Авдеева
Смерть
После 1763
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)