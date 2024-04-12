Евдокия Герасимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1693
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Фрол Игнатов
Отец ребёнка: Конон Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Евдоким Кононов
Отец ребёнка: Конон Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Марья Кононова
Отец ребёнка: Конон Игнатов
Высокое, Шаховская, Московская область
Смерть
После 1763
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)