Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Герасимова

Евдокия Герасимова

Место рождения

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1723 г.р.
Около 1730 г.р.
Около 1738 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Фрол Игнатов

Отец ребёнка: Конон Игнатов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Евдоким Кононов

Отец ребёнка: Конон Игнатов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Марья Кононова

Отец ребёнка: Конон Игнатов

Высокое, Шаховская, Московская область
Смерть
После 1763
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close