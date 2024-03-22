Евдоким Кононов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Конон Игнатов
Мать: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Климентий Евдокимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Никита Евдокимов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)