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Евдоким Кононов

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Около 1693 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Конон Игнатов

Мать: Евдокия Герасимова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Климентий Евдокимов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Никита Евдокимов

Мать ребёнка: ?

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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