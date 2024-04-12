Никита Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Евдоким Кононов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Тимофей Никитин
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Николай Никитин
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Матвей Никитин
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Иванова
Смерть
До 1838
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)