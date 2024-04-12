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Никита Евдокимов

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Евдоким Кононов

Мать: ?

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Николай Никитин

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Матвей Никитин

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Иванова

Смерть
До 1838
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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