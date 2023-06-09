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Тимофей Никитин

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

1763 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Никита Евдокимов

Мать: Матрена Иванова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Неизв.

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1816 и 1825

Жена: Марфа Иовлева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Марфа Иовлева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1840
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
1840 ЦИАМ 203-747-1385 Исповед. Руз.у. КАЗАНОВО 1840 | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизв.

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
После 1840
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)