Тимофей Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Никита Евдокимов
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Неизв.
Бракосочетание
Между 1816 и 1825
Жена: Марфа Иовлева
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Марфа Иовлева
Упоминание
1840
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
1840 ЦИАМ 203-747-1385 Исповед. Руз.у. КАЗАНОВО 1840 | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизв.
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
После 1840
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)