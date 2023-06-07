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Марфа Иовлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1816 и 1825

Муж: Тимофей Никитин

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Наталья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1840
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
1840 ЦИАМ 203-747-1385 Исповед. Руз.у. КАЗАНОВО 1840 | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Смерть
После 1840
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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