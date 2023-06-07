Марфа Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1816 и 1825
Муж: Тимофей Никитин
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Наталья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Упоминание
1840
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
1840 ЦИАМ 203-747-1385 Исповед. Руз.у. КАЗАНОВО 1840 | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Смерть
После 1840
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)