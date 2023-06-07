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Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Между 1848 и 1854

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Никита Евдокимов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Николай Никитин

Отец ребёнка: Никита Евдокимов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Матвей Никитин

Отец ребёнка: Никита Евдокимов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1848
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ц. с. Казаново, Иевлево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Никита Евдокимов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Евдокимов

Смерть
Между 1848 и 1854
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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