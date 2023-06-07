Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиМежду 1848 и 1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Тимофей Никитин
Отец ребёнка: Никита Евдокимов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Николай Никитин
Отец ребёнка: Никита Евдокимов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Матвей Никитин
Отец ребёнка: Никита Евдокимов
Упоминание
1848
ц. с. Казаново, Иевлево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Никитина
Отец ребёнка: Никита Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Евдокимов
Смерть
Между 1848 и 1854