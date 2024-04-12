Конон Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Игнат Устинов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Фрол Игнатов
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Евдоким Кононов
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Марья Кононова
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Высокое, Шаховская, Московская область
Место жительства
1763
Смерть
После 1763
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)