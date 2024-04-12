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Конон Игнатов

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1683 г.р.

Мать

Дети

Около 1723 г.р.
Около 1730 г.р.
Около 1738 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Игнат Устинов

Мать: ?

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Фрол Игнатов

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Евдоким Кононов

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Марья Кононова

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Высокое, Шаховская, Московская область
Место жительства
1763
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1763
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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