Климентий Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентий Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1789 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Евдоким Кононов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Василий Климентьев

Мать ребёнка: ?

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Иван Климентьев

Мать ребёнка: ?

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Ефим Климентьев

Мать ребёнка: ?

Смерть
1813
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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