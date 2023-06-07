Климентий Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Евдоким Кононов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Василий Климентьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Иван Климентьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Ефим Климентьев
Мать ребёнка: ?
Смерть
1813
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)