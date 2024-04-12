Иван Климентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Климентий Евдокимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Домна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Ефрем Иванов
Мать ребёнка: Домна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Домна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Федорова
Смерть
После 1840
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)