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Иван Климентьев

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Климентий Евдокимов

Мать: ?

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Домна Федорова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Домна Федорова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Домна Федорова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Федорова

Смерть
После 1840
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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