Домна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Климентьев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Иван Климентьев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Климентьев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Климентьев

Смерть
После 1840
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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