Домна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Климентьев
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Иван Климентьев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Климентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Климентьев
Смерть
После 1840
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)