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Василий Климентьев

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Климентий Евдокимов

Мать: ?

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1806 и 1813

Жена: Матрена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Матрена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1816
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
1816 ЦИАМ 51-8-79 РС Руз.у. Иевлево
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Матрена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно