Василий Климентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Климентий Евдокимов
Мать: ?
Бракосочетание
Между 1806 и 1813
Жена: Матрена
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Матрена
Место жительства
1816
1816 ЦИАМ 51-8-79 РС Руз.у. Иевлево
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
Неизвестно